CERVETERI- Discariche a cielo aperto in campagna: un film che si ripete a Gricciano. Ed è una montagna di sporcizia quella sorta in queste ore in periferia, esattamente nella zona San Paolo di Cerveteri. I soliti ignoti sono arrivati di notte, probabilmente con un furgone, scaricando i rifiuti su un terreno. E all’indomani c’era davvero di tutto: sacchetti della spazzatura, elettrodomestici non più in uso, tavoli, sedie, suppellettili, materassi rotti, spalliere del letto e tantissimi altri materiali ingombranti. Qualcuno si è liberato di un trasloco probabilmente e questa azione scellerata ha mandato su tutte le furie le guardie zoofile che hanno pubblicato le immagini di quanto accaduto. «Ancora una volta Cerveteri presa di mira dai soliti incivili – scrivono i volontari di Fare Ambiente - che, con le loro azioni criminali, avvelenano ogni giorno la nostra città. Un nuovo sito dove sono stati scaricati scarti provenienti dall'edilizia, oltre a ingombranti e rifiuti indifferenziati, probabilmente da un furgone o da un mezzo scarrabile che, si è liberato del suo carico inquinante». Anche in questa occasione non è stato raggiunto il centro ecologico apposito per smaltire i resti di varie stanze. Solo che qualche errore potrebbe essere stato commesso per via di alcune tracce lasciate a terra. «Dopo un lavoro minuzioso – proseguono le zoofile etrusche - sono stati raccolti elementi di cui qualcuno ne dovrà spiegare la presenza, come sempre l’attenzione e la collaborazione con la Polizia Locale rimane alta al fine di reprimere questi atti scellerati. Chiunque riconosca del materiale in fotografia anche se proprietario dell’immobile non resti omertoso e contatti la Polizia Locale del comune di Cerveteri, lo dobbiamo alla nostra coscienza , lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti che meriterebbero un ambiente più pulito».

I CONTROLLI

Solo la scorsa settimana i vigili urbani di Cerveteri, in collaborazione con le stesse zoofile, avevano individuato quattro residenti che si sono beccati una multa salata e una denuncia penale per aver abbandonato rifiuti.

