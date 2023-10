CIVITA CASTELLANA - Un riconoscimento onorifico a un uomo, un medico, che si è particolarmente distinto come figura di grande spessore umano e professionale a servizio dei propri pazienti e degli utenti e donatori di sangue. Il comune di Civita Castellana consegna le chiavi della città al dottor Valerio Maria Bonavia, responsabile del laboratorio analisi dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana, per la sua lunga e brillante carriera al servizio dei cittadini. «L’impegno civile e il valore umano del dottor Bonavia non possono che ispirare sentimenti di gratitudine da parte di tutta la cittadinanza – commenta il sindaco Luca Giampieri -. Ecco perché il consiglio comunale ha voluto farsi interprete di questi sentimenti, conferendo le Chiavi della Città a Valerio Maria Bonavia come forma di riconoscimento pubblico». «Il suo esempio, infatti, e soprattutto il suo impegno nella promozione della donazione del sangue come gesto di solidarietà saranno importanti non solo per sensibilizzare i cittadini a donare – conclude Giampieri – ma anche a creare un comitato permanente di donatori tra gli stessi consiglieri comunali e tra gli amministratori pubblici». La cerimonia ufficiale di consegna avrà luogo il giorno 9 dicembre alle 10,30 nella sala consigliare del palazzo comunale.