ALLUMIERE - La comunità di Allumiere scende in piazza per la "Giornata Internazionale della Donna" grazie all'iniziativa del movimento delle attiviste della sezione collinare di "Se Non Ora Quando".

L’appuntamento è per venerdì 8 marzo ed è rivolto a tutta la cittadinanza. Le iniziative sono state programmate e organizzate da “Se non ora, quando?” Allumiere, che da tanti anni lavora sul territorio per sensibilizzare sul tema della parità di genere e, in generale, sul tema dei diritti, con la collaborazione del Comune di Allumiere nella persona della delegata, dottoressa Alessia Brancaleoni.

"Quest’anno - raccontano le volontarie di SNOQ Allumiere - abbiamo deciso di tornare in piazza, come abbiamo fatto lo scorso anno, per celebrare questa importante data, coinvolgendo soprattutto bambine e bambini, ragazze e ragazzi sia attraverso il coinvolgimento delle scuole che delle associazioni operanti sul nostro territorio".

“Se crescono le donne, cresce il paese”: questo il messaggio che le attiviste dello Snoq Allumiere vogliono portare avanti: "Certe che - proseguono dallo Snoq Allumiere - solo attraverso questa consapevolezza è possibile proseguire verso un mondo più giusto".

La giornata sarà dedicata al alle 21 Madri Costiuenti, perché "l’esempio positivo del coraggio e della competenza di queste Donne - evidenziano le attiviste Snoq - deve essere ricordato e diffuso soprattutto tra le giovani generazioni". Alle ore 15 appuntamento presso il cortile delle scuole elementari "per poi marciare insieme verso la piazza, urlando lo slogan “Siamo luna che muove la marea, cambieremo il mondo con la nostra idea”.

La piazza accoglierà invece un flash mob per ballare insieme, sulle note di “Break the Chain”, manifestando contro la violenza sulle donne e le bambine, nel decimo anno di "One Billion Rising", il movimento internazionale fondato dalla drammaturga Eve Ensler. Sarà, poi, dato spazio a letture, riflessioni e poesie.

In particolare spazio sarà per le studentesse e gli studenti che hanno lavorato sul testo “Libere e sovrane”, libro illustrato sulle Madri Costituenti, per la scuola Secondaria di Primo Grado progetto curato dalla docente Silvia Lucidi e per la Primaria dalle insegnanti delle diverse classi coinvolte (dalle prime alle quinte). Sarà davvero una giornata di comunità. Subito dopo ci sposteremo al Centro Anziani, dove sarà presentato un film sul tema. Ringraziamo l’amministrazione comunale, nella persona della delegata Alessia Brancaleoni, che ha scelto di condividere con noi questo percorso, insieme agli uffici di riferimento, un team al femminile.

Sono molte le associazioni che hanno accolto il nostro invito a collaborare: Amici della musica, APA, Dance World, New Dance Evolution Center, Click, Il Ponte, Centro Anziani, Casa delle arti: a tutti va un grazie enorme".

La delegata alle Pari Opportunità del Comune di Allumiere, Alessia Brancaleoni sottolinea: "L‘obiettivo di questo progetto è mantenere viva la memoria, attraverso esempi altamente positivi del passato, per lavorare sulla consapevolezza dei più giovani.

La "Giornata internazionale della Donna” porta con sé un significato forte di cambiamento che ha avuto inizio dalle donne del passato, scardinando i ruoli imposti, e soprattutto prosegue con le donne di oggi che nel concreto realizzano le pari opportunità, rinnovando la società: le madri costituenti in questo sono una realtà molto significativa. Un programma scelto che mette insieme tante realtà in una visione corale, il movimento "Se non ora, quando?” con il supporto dell’amministrazione comunale, tutte le associazioni del territorio, le scuole di primo e secondo grado, con la finalità di riflettere sul concetto di connessione tra le donne del passato, del presente e del futuro come centro del cambiamento”.

