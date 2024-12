SANTA MARINELLA - Si è svolto presso la sala del Camino del castello di Santa Severa, il convegno “Il recupero dei compensi dell'avvocato e la riforma dell'equo compenso. Disciplina attuale e prospettive future”, organizzato dalla sezione Associazione Italiana Giovani Avvocati di Civitavecchia, in collaborazione con il Sole 24 Ore e con il patrocinio del Comune di Santa Marinella. Oltre ai molti professionisti intervenuti, presenti in sala anche il sindaco Pietro Tidei, la vicesindaca Roberta Gaetani, il presidente del Tribunale di Civitavecchia, dottor Vigorito e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, Mary Dominici. “Ringrazio l’Aiga per aver organizzato questo incontro di formazione, patrocinato dal nostro Comune – ha detto in apertura il sindaco - saluto il presidente del Tribunale di Civitavecchia e il presidente dell’Ordine e tutti gli intervenuti, auspicando si possano organizzare altri eventi così interessanti nella nostra città. Come già annunciato nei giorni scorsi, insieme ad altri sindaci del comprensorio stiamo lavorando per la realizzazione della nuova Provincia che insisterà sullo stesso territorio di competenza del Tribunale di Civitavecchia”. “Mi complimento con i colleghi per la completezza espositiva dei temi trattati dal convegno e per aver organizzato questa interessante occasione di confronto tra gli operatori del diritto – ha sottolineato la Gaetani - necessario per chi esercita la nostra professione. Ci rendiamo ovviamente disponibili a collaborare per altri proficui incontri”. Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti come relatori l'avvocato Fabrizio Serra, consigliere del Coa di Civitavecchia e il presidente di Aiga nazionale, l'avvocato Carlo Foglieni, affrontando tutte le novità previste dalla riforma in materia. Hanno moderato l’incontro gli avvocati Chiara Piccioni e Barbara Veroni. “Ringrazio i miei colleghi della sezione Aiga di Civitavecchia e il Comune di Santa Marinella per il grande lavoro svolto per realizzare quello che sarà solo il primo di una serie di convegni che affronteranno temi di grande attualità – ha commentato l’avvocato Angela Immediata, presidente della sezione AIGA di Civitavecchia – crediamo fortemente che la formazione continua ed il confronto tra avvocati e magistrati del nostro foro sia la chiave per il miglioramento della giustizia”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA