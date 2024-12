LADISPOLI – Sospensione del flusso idrico prevista per mercoledì 15 novembre dalle 7 alle 23. Lo ha reso noto il Comune dopo che Acea Ato2 ha comunicato tale decisione «al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria». Si potrebbero verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione (ad esclusione delle zone Monteroni e Marina di San Nicola). Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Aldo Moro 32, via Aurelia al chilometro 41,500, in piazza Rossellini e a largo Verrocchio 1.

