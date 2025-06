SANTA MARINELLA – E’ stata emessa ieri l’altro una ordinanza per l'avvio di importanti interventi in via Valdambrini. L'obiettivo è duplice, mettere in sicurezza la strada e consentire ad Acea di completare gli allacci delle utenze nelle vie trasversali e adiacenti. L'intervento si verificherà nelle notti di domani e martedì dalle 20 alle 5 del mattino.

“Per minimizzare i disagi e salvaguardare il lavoro futuro – dice l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati - l'asfaltatura sarà inizialmente provvisoria. Questa scelta strategica permette di non danneggiare un manto stradale definitivo, nel caso in cui emergessero ulteriori necessità di allaccio.

Solo una volta che Acea avrà ultimato tutti gli allacci trasversali, si procederà con l'asfaltatura definitiva e la relativa segnaletica. Nel frattempo, Acea, ha già completato gli allacci alla nuova condotta principale e sta proseguendo le operazioni nelle vie adiacenti. Successivamente, la squadra di lavoro, si sposterà in Via Lazio per il rifacimento del manto stradale. Ci scusiamo per i disagi temporanei e vi ringraziamo per la pazienza e la collaborazione”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA