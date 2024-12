NEPI -«Lavori della rotatoria in località La Gabelletta, attenzione alla viabilità”. E’ il primo cittadino Franco Vita ad annunciare i cambiamenti per gli automobilisti che si immetteranno dalla Nepesina sulla Cassia in direzione Viterbo.

«Come tutti possono constatare i lavori per la realizzazione della rotatoria in località La Gabelletta all’altezza dell’immissione della Nepesina sulla Cassia, stanno procedendo dinamicamente», commenta il sindaco soddisfatto.

Ieri l’altro, Vita ha firmato un’ordinanza sulla viabilità. Cambia qualche senso di marcia per chi si immette dalla Nepesina sulla Cassia in direzione Viterbo. Entrerà in vigore dal 2 gennaio fino a fine lavori.

«A partire da martedì 2 gennaio, sarà vietato percorrere la deviazione, in prossimità del distributore Agip, che consente di immettersi sulla Cassia in direzione Viterbo venendo dalla Nepesina – fa sapere Vita -. Gli automobilisti, per immettersi sulla Cassia in direzione Viterbo, dovranno proseguire in direzione Roma e all’altezza del sottopassaggio davanti al Mercatone (200 metri più avanti) tornare indietro verso Sutri-Viterbo».

«Sarà installata apposita segnaletica – prosegue il primo cittadino -. Il traffico per chi viene dalla Nepesina e si deve immettere sulla Cassia in direzione Roma, e per coloro che, provenendo da Roma devono immettersi sulla Nepesina in direzione Nepi, non subirà nessuna limitazione o variazione. Si tratta di pochi giorni – ribadisce Vita – e c’è l’impegno di tutti per limitare al minimo i disagi per gli automobilisti. Colgo l’occasione per invitare a una maggiore prudenza in quell’incrocio per la presenza del cantiere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA