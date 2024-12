FIUMICINO - Partirano a breve i lvaori di ripristino del manto stradale in alcune zone della città. Per consentire gli interventi sulle strade, il Comune di Fiumicino ha reso noto che dal 4 novembre al 14 dicembre, nel tratto "da CP Porto a CP Fiumicino" che comprende via Lago di Traiano, via Coccia Di Morto, via Portuense, Canale navigabile, via del Faro , per permettere l’esecuzione dei lavori di ripristino definitivo del manto stradale, verrà applicata la seguente disciplina di traffico provvisoria. Lavorazione di notte dalle 22 alle 5:30: in via Coccia di Morto tra via Foce Micina e via Portuense per intera sede stradale, con chiusura al transito escluso residenti e in via Portuense, tra via Coccia di Morto e la rampa del Ponte 2 Giugno, per intera sede stradale. Lavorazione di giorno dalle 9 alle 17 in via del Faro, dal parcheggio della Chiesa del Crocifisso a via Giuseppe Fontana per mezza carreggiata e in via Lago di Traiano dallo svincolo dell’aeroporto alla rotatoria di via Coccia di Morto per mezza carreggiata.