FIUMICINO - Fino al 30 settembre 2024 è prevista la proroga della Disciplina di Traffico Provvisoio n.52/2024 per i lavori di realizzazione snodi viari 1 e 2 e il collegamento tra il corridoio C5 e via Lago di Traiano. Pertanto verrà istituita la seguente proroga della disciplina di traffico provvisoria, necessaria per l’esecuzione dei lavori: restringimento di carreggiata su via Lago di Traiano e chiusura al transito della corsia sinistra direzione Fiumicino dal civ.134 per circa m.300; restringimento di carreggiata su Corridoio C5 e chiusura al transito della corsia sinistra direzione Roma per circa m.200 da m.200 dalla rotatoria con via Coccia di Morto; preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h; divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori; apposizione freccia 45° dx e/o sx, lumini per il segnalamento notturno.