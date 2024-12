LADISPOLI - Ancora giornate di passione per i pendolari della Fl5 Civitavecchia - Roma. Dopo lo stop alla circolazione dei treni dalle 10 alle 14 avvenuto nei primi giorni di maggio, e quello della notte tra l'1 e il 2 giugno (che per fortuna ha interessato pochi utenti), per i viaggiatori si prospettano nuove giornate di passione. Interruzione della linea per interventi di manutenzione si verificheranno infatti sia martedì 11 che giovedì 13 giugno. In sostituzione ai treni arriveranno degli autubos sostitutivi che effettueranno la spola tra Ladispoli e Civitavecchia e viceversa.

I TRENI INTERESSATI

A subire la soppressione saranno il regionale 12508 (Roma Termini 8.42 – Civitavecchia 10.00); R 12537 (Civitavecchia 10.52 – Roma Termini 12.18); R 12510 (Roma Termini 9.12 – Civitavecchia 10.20); R 12539 (Civitavecchia 11.43 – Roma Termini 12.48); R 12512 (Roma Ostiense 9.53 – Civitavecchia 11.05); R 12541 (Civitavecchia 11.56 – Roma Termini 13.18); R 12514 (Roma Termini 10.42 – Civitavecchia 12.00); R 12543 (Civitavecchia 12.43 – Roma Termini 13.48); R 12516 (Roma Termini 11.12 – Civitavecchia 12.16); R 12545 (Civitavecchia 12.55 – Roma Termini 14.18). Per la riprotezione dei viaggiatori saranno predisposte delle corse bus Ladispoli – Civitavecchia e viceversa in corrispondenza di tali treni.



LE SOSTE DEI BUS

I bus effettueranno fermata per servizio viaggiatori nelle seguenti località: Ladispoli: via Amalfi, altezza civico 27; Marina di Cerveteri: fermata TPL su viale Campo di Mare incrocio con via Eufronius; Santa Severa: fermata Cotral su SS1 Aurelia, altezza via del Castello; Santa Marinella: fermata Cotral - via Aurelia SS1 altezza via F. Crispi; Civitavecchia: parcheggio FS lato binario 1 Tronco.



MODIFICHE ALLA VIABILITA'

A Ladispoli per garantire il passaggio dei bus navetta dalle 8 alle 15 dei giorni 11 e 13 giugno 2024 la sosta e la fermata (con rimozione forzata) e la circolazione di tutti i veicoli è regolata come segue: Via Amalfi, divieto di sosta e fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari); Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto; P.le Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall'intersezione con il Viale Italia fino all'intersezione con Via Spinelli (con l'esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari; Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con Via Taranto; Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con P.le Roma; Via Taranto, dall'intersezione con Via Spinelli fino all'intersezione con Via Cagliari, divieto di sosta fermata sul lato destro del senso di marcia; P.le Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto.