CERVETERI - Lavori di manutenzione straordinaria e rubinetti a secco domani dalle 9 alle 19 a Cerveteri.

A essere interessate dai disservizi sono via Giovanni Battista Raimondi, via di Ceri, via Corrado da Magonza, via A. da Praga, zone limitrofe.

Su via di Ceri, angolo con via Giovanni Battista Raimondi, sarà presente un servizio di rifornimento con autobotte.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni gli utenti potranno contattare, anche in questo caso, il numero verde 800 130 335.

