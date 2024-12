CERVETERI - L'estate finalmente arrivata, il periodo delle tanto famigerate vacanze entrato nel vivo, le seconde case che riaprono e le spiagge che tornano ad affollarsi. La prima settimana di luglio si apre però tra i problemi. Rubinetti a secco su tutto il litorale romano.

Acea Ato2 ha infatti comunicato che per "lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica" dalle 22 di martedì 2 luglio alle 21 di mercoledì "si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua nei Municipi XIII e XIV del Comune di Roma e nei Comuni di Fiumicino, Ladispoli (eccetto il quadrante dei Monteroni), Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa, Civitavecchia (ad esclusione delle seguenti zone: area Aurelia Nord, area Sant’Agostino, area Industriale, area Braccianese Claudia, quartiere San Liborio, area Guastatori del Genio, area Casaletto Rosso)". Per sopperire ai disagi Acea ha annunciato la presenza di autobotti in tutti i comuni interessati.

DOVE A CERVETERI

Sul territorio etrusco saranno posizionate nei pressi di: Palazzo Comunale - Piazza Aldo Moro, largo Umberto Giordano Cerveteri - Valcanneto, via Sergio Angelucci angolo Renato Pastore, via Italo Chirieletti - Cerveteri

DOVE A LADISPOLI

Autobotti anche nella città balneare nei pressi di: Poliambulatorio di Ladispoli - Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri - Via Aurelia Km 41.5, Comune di Ladispoli - Piazza G. Falcone 1, Centro dialisi - Via Aldo Moro 32, Eni Station - via Palo Laziale 8.

Nella città balneare, tuttavia i disagi potrebbero essere avvertiti meno rispetto agli altri comuni interessati. A spiegarlo è il consigliere delegato Filippo Moretti.

«Ladispoli - spiega infatti il consigliere delegato - ha delle sue fonti che alimentano la nostra rete idrica e la carenza d’acqua potrebbe essere meno avvertita rispetto ad altri comuni per cui si invitano i cittadini, soprattutto in questa occasione, ad un uso parsimonioso dell’acqua. Si invitano comunque i cittadini - prosegue ancora il delegato comunale al servizio idrico - a creare delle scorte di acqua sufficienti a superare il periodo critico che si preannuncia, considerando che l’acqua eventualmente presente sarà da ritenersi non potabile»

DOVE A FIUMICINO

Autobotti a Fiumicino in: via Michele Rosi angolo via Luigi Russo, via Siliqua angolo via Austis, via Aurelia altezza via Ottaviano Petrucci, via Castellammare angolo via Cattolica, via della Pineta di Fregene altezza parcheggio ASL, via della Corona Australe, via Florinas, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

DOVE A SANTA MARINELLA

Nella Perla del Tirreno il servizio autobotti sarà presente: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Sede Santa Marinella, Casa dell'acqua Acea Via delle Colonie 67A, Croce Rossa Italiana - Comitato di S. Severa - S. Marinella - Via Zara SNC, Santa Severa RM, Eurospin - via Valdambrini

DOVE A TOLFA

A Tolfa l’autobotte sarà posizionata in via delle Magnolie angolo via delle Orchidee

DOVE A CIVITAVECCHIA

Autobotti presenti anche nella città portuale e nello specifico: Ospedale San Paolo - Largo Donatori del Sangue 1, Palazzo comunale - Piazzale Pietro Guglielmotti 7, Casa dell'acqua Acea - viale Lazio, largo Monsignore Giacomo D'Ardia 10A.

"Per i casi di effettiva necessità - fanno sapere sempre da Acea Ato2 - potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335".

