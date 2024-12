LADISPOLI – Semaforo verde per il cantiere: sarà pronto entro un anno. È la notizia che attendevano gli studenti della scuola Alberghiero e gli atleti delle varie società sportive che potranno disporre di una seconda struttura di un certo livello dopo il PalaSorbo inaugurato circa due anni fa in piazza delle Primule. Sul centro sportivo polivalente al coperto si esprime l’ex consigliere di Città Metropolitana che aveva seguito l’inizio dell’iter. «È un’emozione grandissima – sostiene Federico Ascani, esponente del Pd –, un risultato raggiunto con l’impegno politico. Ricordo bene i primi passi, i primi incontri e le azioni da un punto di vista amministrativo. Sono contento che poi le cose siano andate avanti». Ne parla anche il circolo locale dei dem “Luciano Colibazzi”. «La realizzazione del progetto dell’impianto sportivo a fianco all’Alberghiero – si legge in una nota - conferma e certifica la costante presenza e il continuo interesse della Città Metropolitana di Roma Capitale per il nostro comune». Città Metropolitana ha finanziato l’opera con un importo di un milione e 800mila euro. Dopo la posa della prima pietra è stata già fissata la dead line: la fine dei lavori è prevista entro dicembre 2025. Da quanto si apprende il palasport di via Federici sarà omologato per competizioni almeno fino alla categoria di Serie C, prevedendo quindi anche un nuovo blocco spogliatoi, l’infermeria, i servizi igienici, il magazzino e un collegamento funzionale coperto largo oltre un metro che permetterà a studenti e giocatori di raggiungere il campo. Finalmente gli studenti della scuola non svolgeranno più educazione fisica all’aperto nel cortile tra le auto in sosta.

