Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, presso la Sala Gatti, il presidente nazionale Lav, Gianluca Felicetti, ha presentato il suo libro “La politica degli animali”. «Ringraziamo, oltre al nostro presidente, il consigliere comunale Francesco Buzzi, l’assessora Elena Angiani e l’assessore Silvio Franco per aver accettato il nostro invito e aver partecipato all’incontro; un ringraziamento particolare va anche all’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento e che ci ha ospitato», fanno sapere dalla Lav. Nel corso dell’incontro, si è discusso del ruolo che gli animali assumono nelle scelte politiche: l’incontro è stata l’occasione di confronto su temi di grande attualità cui teniamo molto, come gli allevamenti intensivi, gli animali selvatici, gli animali familiari, il randagismo, l’utilizzo degli animali nei circhi. Inoltre, è stata ricordata la consigliera regionale Valentina Paterna, scomparsa prematuramente nelle scorse settimane, che aveva portato all’ordine del giorno del consiglio regionale la discussione sull’abbandono dell’utilizzo di animali nei circhi. Questo tema, che Lav porta avanti da sempre, «è stato argomento della nostra ultima campagna di primavera, per cui abbiamo ancora la petizione aperta #basatanimalineicirchi, e in occasione dei tavoli di marzo Valentina Paterna ci aveva inviato, tramite il suo portavoce, una lettera a sostegno della campagna», fa sapere Lav. L’appuntamento per parlare di diritti degli animali, del loro benessere e della loro tutela continuerà il 9 maggio alle 21 presso il Teatro San Leonardo, con la proiezione del film “Food for profit” di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi.

