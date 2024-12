FIUMICINO - Il Consiglio comunale di Fiumicino ha votato la mozione per la “promozione, prevenzione e vaccinazione anti Hpv Papilloma Virus“: l’Aula ha votato all’unanimità, con solo un astenuto.

«Il cancro della cervice uterina rappresenta uno dei tumori più diffusi ed è responsabile di centinaia di migliaia di morti ogni anno, con forti ricadute sociali ed economiche. Solo in Italia, sono stimati circa 2.500 nuovi casi causati da Hpv, pari all’1% di tutti i tumori incidenti nelle donne, e si sono registrati circa 500 decessi. L’infenzione da Hpv, inoltre, non colpisce soltanto i giovani, è associato allo sviluppo di numerosi alri tumori ed è responsabile di patologie che impattano notevolmente sulla qualità di vita», si legge nel testo della mozione approvata, che poi aggiunge: “«Non esiste una cura farmacologica per le lesioni interne procurate dal Papilloma Virus, che possono essere curate solo chirurgicamente, con laser vaporizzatore nei casi lievi, oppure con radiofrequenza o conizzazione della cervice uterina se sono più estese».

La mozione approvata, dunque, chiede «l’impegno da parte del Sindaco e del Consiglio comunale tutto, di verificare la possibilità di potenziare la campagna di vaccinazioni con l’Asl competente ed il rafforzamento delle strategie di sensibilizzazione e informazione alla popolazione, attraverso un coordinamento tra Asl, Regione Lazio ed istituti scolastici».