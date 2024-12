LADISPOLI – Particolarmente apprezzata l’iniziativa di generosità da parte dell’Etrusca Atletica che si è schierata a fianco della Caritas diocesana provvedendo ad una raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà: quaderni, penne, matite, libri. Quello della povertà è un tema che riguarda l’intero Stivale e il comune di Ladispoli non è da meno con le tante richieste che arrivano negli uffici dei servizi sociali o anche direttamente alla Caritas di via Fermi che oltre ai nuclei familiari in difficoltà, si occupa anche dei senzatetto che sono tanti e che ricevono assistenza e, quotidianamente, anche un pasto caldo. La solidarietà per i maratoneti etruschi è molto importante. Già in passato si erano resi protagonisti con raccolte simili durante il periodo della pandemia e pure per i terremotati. L’Associazione sportiva ha portato quest’anno grandi risultati, non ultimo il titolo Juniores di Francesco De Santis nei 400 metri che gli è valsa la convocazione ai campionati mondiali di atletica under 20 che si sono svolti a Lima, in Perù. Quest’azione benefica a breve sarà replicata anche nella vicina Cerveteri.

IL COMMENTO

«Grazie a tutti i ragazzi e ragazze dell'atletica per aver reso possibile questo progetto – interviene Loredana Ricci, presidente della GS Cerveteri Runners – grazie ad Enrico Alessandrini per esserci sempre. Sono degli sportivi esemplari che dimostrano il loro valore non solo in pista quando ci sono le gare ma anche fuori, mostrando un grande cuore. È un gruppo meraviglioso e sono davvero orgolsiosa di farne parte da tanti anni». I corridori anche nel periodo natalizio si sono fatti promotori di ulteriori regali alle scuole nelle località italiane colpite dal sisma.

