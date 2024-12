LADISPOLI – C’è una nuova associazione dal nome “Luca Coscioni” ed è intitolata a Maurizio Bellotti. Questa nuova realtà, destinata a coprire l'intero litorale di Roma Nord, grazie alla determinazione di Nadia Bellotti e Martina Paoli, avrà come tema centrale la difesa dei diritti civili e la libertà di scelta, rappresentando un punto di riferimento per la comunità locale. «Questo progetto – sostengono i promotori - si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chiunque voglia informarsi, confrontarsi e promuovere i temi cari all'sssociazione Luca Coscioni, che da anni si batte per la libertà di scelta, la difesa dei diritti civili e la diffusione di un’informazione scientifica e laica». L'iniziativa nasce dall’esperienza personale di Nadia Bellotti e della sua famiglia, che ha vissuto in prima persona la difficoltà di accedere a un trattamento di fine vita dignitoso. «Ho promesso a mio padre che avrei fatto il possibile affinché il minor numero di persone possibile dovesse sopportare lo stesso dolore e senso di impotenza». Da quel dolore, insieme al fratello Claudio e alla madre, ha tratto la forza per impegnarsi per diffondere consapevolezza sui diritti civili.

