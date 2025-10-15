TARQUINIA - Anche in questo mese di ottobre, l’associazione Donatori volontari della Polizia di Stato del Lazio, per andare incontro ai numerosi appelli che sono arrivati dal Centro regionale sangue e che hanno interessato le associazioni del settore, a causa di una forte diminuzione delle donazioni nel periodo estivo, ha predisposto una raccolta di sangue presso il piazzale interno dell’ospedale di Tarquinia, con l’indispensabile supporto del Centro trasfusionale dell’ospedale di Viterbo.

L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre dalle ore 8 alle ore 11. L’associazione Donatori volontari della Polizia di Stato del Lazio, con la sua campagna di solidarietà e cultura della donazione, sta riscontrando in questo 2025, con le raccolte di sangue tra Tarquinia e Viterbo, una buona risposta da parte dei donatori ormai abituali dell’associazione, ma anche da parte di molte persone che durante le raccolte di sangue si fermano chiedendo informazioni su come e quando donare e approfittando del medico a bordo dell’autoemoteca, si informano sui requisiti necessari per poter donare e se eventuali patologie precludono la donazione.

Con la collaborazione della Questura di Viterbo e del Commissariato di P.S. di Tarquinia, l’Advps Lazio ha quindi organizzato nella giornata del 17 ottobre una giornata di raccolta sangue. Presso il piazzale interno dell’ospedale di Tarquinia, il referente provinciale e alcuni volontari saranno presenti per accogliere i loro donatori ma anche tutte quelle persone che vorranno andare a donare, compiendo così un alto gesto di solidarietà che potrà salvare tante vite umane.

LE RACCOMANDAZIONI

Alcune raccomandazioni per chi andrà donare il sangue: fare una buona colazione la mattina della donazione, con thè, caffè. Succhi di frutta, fette biscottate, marmellata, miele, biscotti secchi e pai secchi e pane, evitando accuratamente il latte e tutti i suoi derivati, ma soprattutto bere tantissima acqua, la sera prima, prima e dopo la donazione.

COLAZIONE OFFERTA PER TUTTI I DONATORI

Come nelle altre occasioni di donazione, a tutto coloro che parteciperanno alla raccolta di sangue, sarà offerta al termine della donazione una colazione presso il bar Pasticceria Royal di Tarquinia: oltre ad essere un piccolo gesto di ringraziamento, permetterà ai donatori a reintegrare i liquidi persi, migliorare il recupero post-donazione e prevenire la sensazione di debolezza o vertigini. L’Advps Lazio nel prossimo mese di dicembre sarà di nuovo impegnata con la raccolta di sangue che si svolgerà a Viterbo l’11 dicembre, chiudendo così le raccolte di sangue del 2025, dando appuntamento con le nuove giornate di raccolte del 2026.

