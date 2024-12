CERVETERI – È stata ufficializzata la nascita dell’associazione della Polizia di Stato. Tanti volontari sul territorio hanno dato la propria adesione per la sezione costituita da 75 soci membri cofondatori con l’approvazione del Consiglio Nazionale. Un progetto andato in porto grazie alla tenacia di alcuni poliziotti in servizio e in pensione, in modo particolare di Bruno Camposarcone, e a civili come Massimo Nanni e Roberto Oertel. Fumata bianca per il primo organo direttivo che è stato eletto. Il presidente è Camposarcone, il vice Biagio Palladino, i consiglieri Marco Cavicchia, Antonio Pavese e Salvatore Cappabianca. Infine il segretario generale Nanni. Tra i compiti la valorizzazione della cultura della legalità, l’educazione civica e gli eventi per tutela del patrimonio artistico delle città di Cerveteri e Ladispoli. I volontari cerveterani sono in possesso delle specializzazioni di primo soccorso sanitario e dell’uso del defibrillatore semi-automatico e poi dell’antincendio e della gestione delle grandi folle in caso di emergenza. Il gruppo infine è composto da operatori con patente nautica, pilota drone, sommozzatori, medici ed infermieri. L’Anps è presente su tutto il territorio nazionale italiano, con 170 sezioni, alle quali si aggiungono tre sedi estere: due negli Usa (New York e New Jersey) e una in Canada (Toronto).

