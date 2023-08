In considerazione di un imminente avvicendamento all’interno del direttivo dell’associazione Aforsat – Associazione familiari e ospiti delle residenze sanitarie assistenziali della Tuscia -, i componenti uscenti del consiglio attuale hanno ritenuto opportuno concludere il proprio mandato con un pensiero rivolto alle strutture assistenziali del territorio, con cui per tanto tempo si sono interfacciati, e, soprattutto, agli ospiti delle rsa che per quasi due decenni sono stati il fulcro su cui si è imperniata l’attività dell’Aforsat.

Pertanto l’associazione ha acquistato del materiale sanitario da donare alle rsa così da lasciare un ricordo concreto del consiglio uscente alle strutture.

«Un ringraziamento - si legge nella nota - va a tutti i dirigenti, a tutti i dipendenti e a tutti gli ospiti delle residenze assistenziali che hanno collaborato con Aforsat in questi quasi vent’anni di attività a servizio e a tutela di anziani e soggetti deboli, specie nelle battaglie quotidiane, complicate e difficili, portate avanti in favore degli ospiti delle strutture. Un sincero in bocca al lupo a chi in futuro raccoglierà il testimone dell’associazione che, con la sua attività, ha lasciato un segno indelebile nella storia dei diritti di questo territorio, concludono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA