La Asl dovrà “risarcire” due infermieri iscritti al sindacato Uil Fpl per i compensi non versati negli ultimi cinque anni.

A darne notizia è il segretario generale della sigla sindacale, Diego Basile.

«Nuova importante vittoria sindacale per la Uil Fpl di Viterbo - dice - Riconosciute le indennità anche durante le ferie».

Basile spiega che con la sentenza emessa mercoledì scorso, 8 ottobre, il giudice del lavoro «ha riconosciuto il diritto di due infermieri della Asl di Viterbo, iscritti alla Uil Fpl, a percepire le indennità variabili legate alla mansione anche durante i giorni di ferie».

Secondo il segretario generale la decisione del tribunale «rappresenta un precedente significativo: l’Asl sarà ora obbligata a corrispondere ai due dipendenti le somme spettanti ma non versate negli ultimi cinque anni, in riferimento ai periodi di ferie retribuite, durante i quali gli emolumenti accessori legati alla funzione non erano stati riconosciuti».

Il sindacato parla di un risultato di grande rilievo che premia l’impegno della Uil Fpl di Viterbo, da tempo in prima linea nella tutela dei diritti del personale sanitario.

«L’intero contenzioso – commenta poi Basile – è stato portato avanti a titolo completamente gratuito per gli iscritti, riaffermando così il valore del sindacato come strumento concreto di tutela e giustizia per i lavoratori. Si tratta di un principio cardine che affermiamo per la prima volta all’interno della Asl di Viterbo – ha dichiarato il segretario – il diritto al pieno godimento delle ferie va di pari passo con la garanzia della retribuzione completa, comprensiva di tutte le indennità maturate e riconducibili alla propria mansione».

Questa sentenza rafforza una posizione già riconosciuta da diverse corti del lavoro in Italia, ma mai prima d’ora rivendicata con successo all’interno della Asl viterbese. Un punto fermo che potrà ora aprire la strada ad altre azioni analoghe per garantire a tutto il personale sanitario un trattamento economico equo e conforme ai diritti contrattuali.

«La Uil Fpl – conclude Diego Basile – invita quindi tutti i lavoratori della Asl a verificare la propria situazione e, se necessario, rivolgersi al sindacato per ricevere supporto e assistenza. Una vittoria di principio, di giustizia e di metodo: la Uil Fpl di Viterbo si conferma ancora una volta al fianco dei lavoratori, con fatti concreti e risultati tangibili»