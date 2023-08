CIVITAVECCHIA – Sporcizia e degrado nella rampa per disabili che da largo Galli scende a piazza Betlemme. La segnalazione arriva da un cittadino che mostra la sporcizia accumulata, probabilmente da tempo, chiedendosi chi debba intervenire per dare una bella pulita permettendo di poter usufruire in tranquillità e decoro della rampa per disabili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA