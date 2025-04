ORIOLO ROMANO - È stata approvata all’unanimità, durante il Consiglio comunale di lunedì 14 aprile, la mozione del gruppo consiliare Oriolo Avanti presentata dal capogruppo Gabriele Caropreso, che impegna il comune di Oriolo Romano a dedicare l’area giochi per bambini situata in piazza Giorgio Santacroce, proprio accanto a Palazzo Altieri, “In memoria di Nicholas Green e di tutti i bambini donatori d’organi”. Nicholas Green era un bambino statunitense di 7 anni nato a San Francisco il 9 settembre 1987 che nel settembre del 1994 venne in vacanza in Italia con i genitori Reginald, Margaret e la sorellina Eleanor di 4 anni. Durante la vacanza la famiglia Green visitò Firenze, Roma, Pompei ed altre località della nostra nazione, per poi dirigersi verso la Sicilia, percorrendo la Salerno-Reggio Calabria, con un’auto a noleggio. Disgraziatamente, la vettura sulla quale era la famiglia Green, fu scambiata per l’auto di un ricco gioielliere, e così, un gruppo di rapinatori azzardò un tentativo di rapina a mano armata nei pressi dell’uscita di Serre, vicino a Vibo Valentia: la rapina finì male e Nicholas rimase gravemente ferito.

Venne ricoverato al centro di Neurochirurgia del Policlinico di Messina ma, nonostante i disperati tentativi, il 1° ottobre 1994, Nicholas morì. Fu una tragedia assurda che scosse in maniera notevole l’opinione pubblica, che però, d’improvviso, i genitori di Nicholas riuscirono a trasformare in una pagina di speranza, attraverso un gesto di assoluta bontà e altruismo.

Reginald e Margaret, infatti, nonostante il loro dolore immenso, decisero di donare ad altre persone gli organi di Nicholas, affinché la morte del loro bambino non fosse stata inutile. Con quel gesto fu salvata la vita a cinque persone (quattro ragazzi e un signore) e fu ridata la vista ad altre due.

La sua storia, in brevissimo tempo, fece il giro del mondo e la famiglia Green venne sommersa da tante lettere, messaggi di stima. Il loro gesto contribuì, in modo decisivo, a promuovere la diffusione delle donazioni di organi e così, di conseguenza, ci fu un significativo aumento dei trapianti, soprattutto qui in Italia.

La soddisfazione del consigliere Caropreso: «Da persona orgogliosamente trapiantata, mi sento di fare un enorme e commosso ringraziamento a tutto il Consiglio comunale per l’approvazione unanime di questa mozione. Lo scorso 11 aprile è stata celebrata, come ogni anno, la ” ‘ ” e il nostro gruppo consiliare, dando seguito alla mozione approvata giusto un anno fa, che impegna il comune di Oriolo Romano a mettere in atto, promuovere e sostenere iniziative volte alla sensibilizzazione della donazione d’organi, ha voluto dare un senso di continuità a questo impegno, chiedendo l’intitolazione dell’area giochi per bambini di Piazza Santacroce alla memoria di Nicholas Green, un bambino appunto, che nonostante il destino gli sia stato avverso, è riuscito grazie al gesto dei propri genitori, a segnare un epoca, a diventare un simbolo, e a vivere per sempre non solo nelle persone che ha salvato, ma anche nelle altre che ha contribuito a salvare con il suo esempio. La donazione d’organi, il trapianto, rappresenta l’unica soluzione, l’unica speranza di salvezza per coloro che sono in lista d’attesa ed è quindi importante continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa tematica».

L’inaugurazione dell’area giochi “In memoria di Nicholas Green e di tutti i bambini donatori d’organi” è prevista su precisa indicazione del sindaco Rallo, per la giornata nazionale dedicata alla donazione d’organi nell’aprile 2026.

©RIPRODUZIONE RISERVATA