SANTA MARINELLA - Con l'ultimo parere favorevole da parte dell'Arsial, è finalmente operativo, a tutti gli effetti, l'atto di cessione a titolo definitivo e non oneroso dell'area ex Cantinone al Comune. Soddisfazione del Sindaco Pietro Tidei.

“Finalmente - afferma il Sindaco - dopo un lungo iter burocratico si conclude oggi, attraverso la comunicazione giunta da Arsial, la vicenda relativa alla cessione del terreno ex Cantinone di via delle Colonie per essere utilizzato con finalità di pubblico interesse generale».

«È nostra volontà - spiega il sindaco Pietro Tidei - usufruire delle strutture esistenti per la realizzazione della Cittadella del Volontariato attraverso un progetto di recupero e riqualificazione dell'intera area, la quale potrà ospitare anche un'ampia area verde da utilizzare come parco pubblico da tutti i cittadini, in particolar modo dai residenti del quartiere Combattenti».

«Con questa iniziativa - aggiunge il primo cittadino - andiamo ad ampliare il patrimonio del Comune e allo stesso tempo dare giusta sede a tutte le associazioni di volontariato e Protezione civile, sempre così importanti e fondamentali per la prevenzione del territorio e per il supporto ai nostri concittadini più fragili”.

“Comunicheremo a breve all'agenzia Regionale Arsial - conclude il sindaco - tutte le procedure conclusive per la predisposizione del rogito affinché la cittadella del volontariato diventi presto realtà”.

