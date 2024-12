Il presidente Francesco Ciarlanti dell’associazione Aps Ruben Ciarlanti ha consegnato due defibrillatori all’amministratore unico di Talete Salvatore Genova.

Le più grandi sedi dell’azienda diventano così luoghi cardio protetti: i dispositivi sono ora collocati nel centro squadre in strada Cimina e nella sede principale in via Romiti n. 48, a disposizione non solo dei dipendenti ma anche della comunità, vista la posizione degli uffici.

Coerentemente con la mission dell’associazione e con l’impegno per la sicurezza dell’azienda, sono stati organizzati appositi programmi di formazione per alcuni dipendenti che hanno acquisito le competenze necessarie a utilizzare i defibrillatori in situazioni di emergenza, contribuendo così a rendere l’ambiente lavorativo ancora più sicuro.

«Ringrazio di cuore il presidente dell’Asp Ruben Ciarlanti - dichiara l’ingegner Salvatore Genova - per aver voluto condividere con noi questa straordinaria esperienza di formazione per salvare vite. L'installazione di questi dispositivi è un passo avanti significativo nel nostro impegno costante per la sicurezza. Vogliamo essere pronti a fronteggiare le possibili emergenze non soltanto per i dipendenti e i visitatori, ma anche per tutti gli uffici del comprensorio che potranno, all’occorrenza, beneficiare delle competenze acquisite dal nostro personale».

«Ringrazio Talete Spa – aggiunge il presidente dell’associazione Francesco Ciarlanti – per il contributo sostanziale e per l’entusiasmo con cui condivide questa iniziativa, che mira a rafforzare la sicurezza e a diffondere la cultura della partecipazione nelle nostre comunità».