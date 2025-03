ALLUMIERE - La sezione Anpi di Allumiere ricorda Marisa Rodano in occasione della Giornata internazionale della Donna. Proprio a lei è stato dedicato un francobollo, spiegano dalla sezione locale presieduta da Catia Galimberti.

Marisa Rodano gode inoltre della cittadinanza onoraria che le è stata concessa «su richiesta dell'Anpi di Allumiere». Un traguardo che «ci rende particolarmente soddisfatti» soprattutto per «la grande personalità storica e politica» di Marisa «molto amata e apprezzata ad Allumiere sia per il suo impegno per l'emancipazione femmile e le pari oppurtunità, sia perché è stata la prima donna a ricoprire l'incarico di Vice Presidente della Camera dei Deputati e quello di Senatrice del Collegio di Civitavecchia».

«A lei e alle altre dirigenti dell'UDI si deve la scelta del fiore della mimosa simbolo della Giornata Internazionale della Donna adottato in tutta Italia - concludono dall'Anpi - A Marisa Rodano va il ricordo della Sezione ANPI di Allumiere per questo 8 marzo 2025»

