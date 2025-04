Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando compagnia carabinieri di Ronciglione per le festività pasquali, sono state impiegate 34 pattuglie che hanno eseguito i controlli su 87 veicoli e 121 persone, proceduto alla contestazione di alcune sanzioni al codice della strada e denunciato due persone per gravi violazioni del codice della strada ed altro. Durante il servizio sono stati svolti controlli agli esercizi pubblici e nelle aree circostanti il lago di Vico, con un’attenzione particolare alle ore serali nelle zone residenziali. In particolare i militari dell’aliquota radiomobile del Nor di Ronciglione hanno eseguito vari controlli con l’etilometro e, in un caso, hanno proceduto alla contestazione della guida in stato di ebbrezza con il seguente ritiro della patente.

I carabinieri delle Stazioni di Barbarano Romano e Caprarola hanno segnalato alla Prefettura di Viterbo due giovani (un 18enne e un 20enne) per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e uno dei due è stato anche denunciato per rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico e per aver fornito al personale operante false generalità.