Presidi acquatici nella provincia di Viterbo. Quest'anno, oltre la convenzione dei presidi marittimi presso Tarquinia e Montalto di Castro, è stata riattivata la convenzione tra la Prefettura di Viterbo, il Comando provinciale dei vigili del fuoco ei Comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta e San Lorenzo Nuovo. Il prefetto, Gennaro Capo, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Mauro Caprarelli, ei sindaci dei Comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta e San Lorenzo Nuovo hanno firmato la convenzione per il potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e sorveglianza sul lago di Bolsena, oltre quella per il potenziamento del litorale. L'accordo si inserisce nell'ambito dei programmi straordinari di incremento dei servizi di prevenzione e di soccorso tecnico urgente per la sicurezza dei cittadini grazie alla stipula di convenzioni con le Regioni e gli Enti locali appartenenti al territorio di competenza. Per luglio e agosto sarà quindi predisposto un apposito servizio di salvataggio a cura dei vigili del fuoco specializzato in soccorso acquatico il quale, con idonee imbarcazioni, assicurerà un prezioso servizio di prevenzione e vigilanza dell'area lacustre e l'immediato soccorso a persone e natanti in eventuale difficoltà, con oneri sostenuti dai Comuni e contributo della Provincia. «I presidi – ha detto il prefetto – garantiscono la disponibilità di una risorsa preziosa per un territorio che merita attenzione, presenza e prontezza operativa, soprattutto nei mesi estivi durante i quali l'afflusso di persone aumenta in modo significativo».