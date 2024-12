FIUMICINO – Per la sesta volta negli ultimi 7 anni l'aeroporto "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino è il migliore d'Europa.

Grande soddisfazione per il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

«Tecnologie all'avanguardia e grande professionalità di tutto il suo personale rendono il nostro scalo aeroportuale il simbolo perfetto di un Lazio che vuole tornare a competere con le altre grandi Regioni europee, puntando sullo sviluppo e sulla crescita economica».

ADR: UNINDUSTRIA, CAMILLI “ORGOGLIOSI DI AVERE NEL LAZIO UN’INFRASTRUTTURA DI COSI’ GRANDE PRESTIGIO” "Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia che l’Aeroporto di Roma Fiumicino si è aggiudicato, per la sesta volta, il “Best Airport Award”, consolidando il suo primato in Europa, il commento di Angelo Camilli, presidente di Unindustria.

“Tale valutazione è ulteriore conferma dell’eccellenza e degli altissimi standard qualitativi che fanno dell’aeroporto di Fiumicino un’infrastruttura di eccellenza della città e uno dei migliori scali mondiali – sottolinea Camilli - Il riconoscimento ottenuto dimostra la costante volontà di ADR di migliorare l’esperienza dei viaggiatori che partono e arrivano all’Aeroporto di Fiumicino, sempre più un valore aggiunto per l’attrattività turistica di Roma e del Lazio. Roma continua ad essere una tra le prime mete turistiche in Europa e questo premio rende ancora più prestigiosa la principale porta di ingresso per il nostro Paese».

«Unindustria ha da sempre sostenuto il potenziamento ed il miglioramento di tutte le infrastrutture della sua Regione, per rendere il territorio ancora più attrattivo e competitivo. Il Giubileo del 2025 aumenterà ancora di più l’esposizione e la visibilità della Capitale nei prossimi mesi e, poter contare su un’infrastruttura così efficiente e prestigiosa, ci fa ben sperare nella buona riuscita dell’evento e per lo sviluppo del nostro indotto turistico. L’Aeroporto deve essere un esempio per tutti i servizi pubblici di mobilità e di accoglienza chiamati ad un decisivo ed irrimandabile salto di qualità, a cominciare dall’urgente tema dei taxi su cui bisogna procedere al rilascio delle mille nuove licenze previste entro la fine dell’anno, per sanare una situazione non all’altezza di quanto ci si aspetta da una grande e moderna città internazionale».

«Un apprezzamento va a tutto il management di Adr – conclude Camilli - in particolare al presidente Vincenzo Nunziata e all’amministratore delegato Marco Troncone perché aziende come Adr, che puntano costantemente su qualità e innovazione, sono sempre più un asset strategico per la crescita di Roma, del Lazio e di tutta Italia”.

CATTANEO (FI), “ORGOGLIOSI DI CONFERMARE SCALO MIGLIORE D’EUROPA PER LA 6 ª VOLTA” «Un primato consolidato che ci rende nuovamente orgogliosi e che fornisce un modello di eccellenza da replicare in tutto il Paese ed in Europa”, il commento dell’onorevole Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di Forza Italia. “L’aeroporto di Roma Fiumicino – sottolinea Cattaneo - si è confermato il migliore per la 6 ª volta negli ultimi 7 anni tra gli scali in Europa con oltre 40 milioni di passeggeri. Il nuovo riconoscimento è arrivato dall’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso dell'Assemblea generale ad Istanbul. La giuria indipendente - composta da 6 tra personalità provenienti dal mondo delle istituzioni e tecnici esperti nel settore dell'aviazione europeo – ha premiato gli standard d’eccellenza che l’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ garantisce da anni ai passeggeri, alle aziende e al territorio».

