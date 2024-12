CIVITAVECCHIA – Hanno messo in atto il solito raggiro: uno fa il palo, un altro distrae la vittima con un espediente banale e un terzo complice le porta via la borsa. I malavitosi, anche in questo caso sudamericani, sono entrati in azione ieri all’interno del McDonald's, prendendo di mira una donna che era in fila in attesa del pranzo. Intorno alle 13 la malcapitata si è accorta di qualcosa ma non ha avuto la prontezza necessaria per scongiurare quanto accaduto. Tutto si è svolto in pochi secondi: il solito urto, un uomo che la distrae mentre un altro è furo a fare da palo e una donna arraffa la borsa e si allontana il più possibile. Appena la vittima si è resa conto del danno subito. è uscita in strada per dare l’allarme. Proprio in quel momento si trovava a passare una pattuglia della Polizia locale che dopo aver raccolto la descrizione fornita dalla donna, si è subito messa sulle tracce del malvivente, quello che ha distratto la vittimo e di conseguenza l’unico che la donna è stato in grado di descrivere.

Gli agenti del dottor Ivano Berti dopo aver perlustrato la zona hanno intercettato un uomo che corrispondeva alla descrizione ricevuta: dopo averlo bloccato lo hanno portato in ufficio per identificarlo. Nel corso del controllo, a carico dell’uomo, un pluripregiudicato 34enne sudamericano dai tanti “alias”, è risultato un decreto di espulsione, motivo per il quale la Polizia locale lo ha accompagnato presso gli uffici della Questura di Roma per avviare le procedure di allontanamento dal territorio nazionale. Fondamentali, anche in questo caso, i filmati delle telecamere di videosorveglianza visionati dagli agenti. I due complici hanno fatto perdere le loro tracce.

