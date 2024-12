CERVETERI - Entrano di notte, anche con i proprietari in casa, a letto, si aggirano indisturbati all'interno dell'abitazione arraffando quel che riescono a trovare e poi si dileguano. Cresce la paura sul territorio etrusco. Tra le "mete preferite" dai ladri, in questo momento c'è la frazione di Cerenova. «Parliamo di sicurezza ma continuamo a farsi una casa a settimana, è ora di prendere provvedimenti», scrive Mirko. I furti sono avvenuti la scorsa notte. Due le abitazioni visitate dai malviventi. «La cosa brutta - prosegue Mirko - è che sempre avvengono sempre con gente dentro casa, senza addormentarli e prendendo solo cose visibili». Non si tratta purtroppo di casi isolati. Anche nelle scorse settimane, a quanto pare, si sono verificati nella zona altri furti. La modalità sembrerebbe sempre la stessa: i ladri aspettano il buio e si introducono nelle abitazioni con i proprietari all'interno. A quanto pare qualcuno, dopo aver subito la "visita" dei malviventi si sarebbe rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. Intanto, però, continuano le richieste da parte dei cittadini di maggiori controlli sul territorio. Stesse richieste che da tempo arrivano anche da un'altra frazione bersagliata dai ladri: quella di Valcanneto. Qui i residenti più volte hanno richiesto le telecamere di videosorveglianza, ma per il momento dell'impianto annunciato dall'amministrazione ancora non ci sarebbe traccia.

