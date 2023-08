TARQUINIA – Correte ci sono i ladri in una casa. Questo l’allarme lanciato da un residente in una zona periferica di Tarquinia che ha subito allertato la Polizia, avendo visto che qualcosa non quadrava in quella casa.

Il fatto è accaduto nello scorso fine settimana, con il personale della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia che è intervenuto in breve tempo presso una strada periferica della cittadina sul litorale viterbese a seguito proprio della chiamata al numero unico di emergenza 112.

La segnalazione indicava la presenza di quattro individui che avevano scavalcato la recinzione di un’abitazione al momento vuota. I ladri, verosimilmente, volevano approfittare dell’assenza dei proprietari per agire indisturbati, in considerazione anche del concomitante svolgimento a Tarquinia della manifestazione enogastronomica “Divino etrusco”, particolarmente partecipata non solo da turisti e vacanzieri, ma anche da cittadini del posto.

Ma proprio in funzione dell’evento, era stato predisposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio che ha consentito un immediato intervento di due pattuglie del Commissariato in una zona, peraltro, già in passato oggetto di furti in appartamento. All'arrivo degli agenti, i malviventi si sono dati immediatamente alla fuga alla vista dei poliziotti che sono, comunque, riusciti a fermarne uno.

Le ricerche in zona non hanno consentito di rintracciare gli altri tre complici, ma soltanto di recuperare e sequestrare l’autovettura utilizzata dai ladri. Il successivo sopralluogo presso la casa ha permesso agli operatori di accertare che la porta d’ingresso era stata forzata e che alcune stanze erano a soqquadro, ma non è stato possibile quantificare l’eventuale refurtiva asportata per l’assenza dei proprietari, in vacanza fuori città.

L’uomo, un trentenne romano, è stato arrestato per furto e allo stesso, in sede di convalida del provvedimento presso il tribunale di Civitavecchia, è stata notificata una misura di prevenzione predisposta dalla Questura di Viterbo consistente nel foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Tarquinia per un periodo di tre anni.

Proseguirà ancora intensamente nei prossimi giorni l’attività della Polizia di Stato finalizzata a garantire quotidianamente nell’arco delle 24 ore la sicurezza pubblica nella località balneare, particolarmente frequentata in questo periodo di fine estate.

