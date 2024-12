Ladri in azione nella scuola di Vignanello, arrestata una 52enne trovata in possesso delle monetine del distributore automatico. A fermarla i carabinieri della Stazione di Orte che, nel corso di servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla centrale operativa per un furto in atto all’interno di un istituto scolastico superiore di Vignanello.

Immediatamente giunti sul luogo, i militari hanno perlustrato il perimetro della scuola notando che il cancello pedonale posteriore era stato divelto e una porta tagliafuoco scardinata.

All’interno dell’edificio hanno eseguito un attento sopralluogo, esaminando ogni locale fin quando, nascosta all’interno di un ripostiglio, hanno scoperto una donna, 52enne italiana, che tentava di nascondere tra le gambe un sacco nero di plastica con il bottino della nottata: circa 500 euro in monete e dolciumi vari che pochi istanti prima aveva rubato dal distributore di snack e bevande della scuola, dopo averlo scassinato, con l’aiuto di vari arnesi quali un piede di porco, tronchesi e cacciavite.

La donna era già gravata da precedenti specifici, è stata arrestata e all’esito della direttissima ha patteggiato la pena di mesi 4.

Negli ultimi tempi si sono verificati più episodi di furti, commessi con la stessa modalità e sempre all’interno dello stesso istituto. Con cadenza periodica, infatti, qualcuno si intrufolava nottetempo all’interno della scuola e, forzando il distributore, trafugava le monete contenute, per poi darsi alla fuga.

I carabinieri della Stazione di Vignanello avevano, quindi, fornito alla direzione dell’Istituto diverse indicazioni in merito ai sistemi di sorveglianza passiva più efficaci per porre fine a questa incresciosa sequela di episodi.

In particolare, era stato previsto un sistema di allarme “in modalità silenziosa”, ovvero capace di attivare una forma di allertamento ma in assenza di allarme sonoro, che, dunque, non avrebbe messo il ladro in fuga, consentendo ai carabinieri di coglierlo sul fatto.

E così è stato: i militari sono riusciti ad intervenire tempestivamente e cogliere il reo con le mani… tra le merendine.