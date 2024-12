Sciolte le riserve sul nome. Da oggi la Dcl Edilizia Bkl Ladispoli Rim sarà la squadra che ufficialmente parteciperà al campionato di Serie C in virtù di un accordo tra le due società, quella di Ladispoli e di Cerveteri, ufficializzata in settimana. Dopo la grande stagione dello scorso anno culminata con la partecipazione ai playoff per l’ascesa in B, l’obiettivo degli etruschi affidati ancora una volta a coach Giorgio Russo è quello di confermarsi ad alti livelli.

Ha preso già inizio la preparazione agonistica in vista dell’esordio del 5 ottobre a Roma con Fonte Nuova. Altra novità è il rientro alla base del direttore generale Daniele De Stradis. «Sì – conferma - ho formato la squadra insieme all’allenatore Giorgio Russo, ingaggiando 11 senior. Di questi sette sono conferme dello scorso anno mentre 4 i volti nuovi e presto verranno ufficializzati quando si aggregheranno al gruppo. Ci stiamo muovendo dalla parte tecnica per farci trovare preparati in un girone che sarà difficilissimo con tante squadre attrezzate e con budget doppi rispetto al nostro». Che stagione sarà la prossima? «Dai sorteggi – risponde l’alleantore Russo – è emerso che affronteremo tutte compagini laziali e non molto distanti. È un aspetto importante direi. Non è ancora stato svelato il meccanismo delle qualificazioni, ritengo che nella seconda fase si affrontino le migliori del nostro girone per poi effettuare una terza fase contro le squadre del centro Italia. A breve, credo, sapremo tutto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA