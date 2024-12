LADISPOLI - Una due giorni dedicata alla "Italian Blue Route e Blue&Fish", una giornata esperienziale realizzata dal Comune di Ladispoli ed attuata e organizzata da Energienovae, associazione che riunisce tutte le Comunità energetiche da fonti rinnovabili italiane, grazie ai fondi della Regione Lazio del “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale”. Obiettivo dell'iniziativa fortemente voluta dal comune ladispolano: raccogliere idee, posizioni, suggerimenti ed elementi utili per facilitare il concreto sviluppo e la più efficace implementazione del progetto Italian Blue Route, che si articolerà in tre momenti specifici. Si partirà con un workshop e desing thinking. Appuntamento il 9 dicembre all'Hotel Miramare di Ladispoli.

Si tratta di un laboratorio tecnico-creativo di marketing territoriale. Obiettivo: avviare il processo di identificazione, strutturazione e promozione del tratto pilota di Italian Blue Route che va da Ladispoli a Montalto di Castro. Secondo passo sarà il Food experience mirato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali con una articolazione e degustazione di un menu sensoriale. Appuntamento: sabato 9 e domenica 10 al Gran Bar Nazionale ed ai giardini della fontana centrale di Ladispoli. Terza tappa dell'evento: la Blue&Fish experience.

Dieci importanti attività di ristorazione ladispolane parteciperanno alla promozione del pescato locale, sempre il 9 e il 10 dicembre. L'azione combinata della "Blue&Fish Experience" e delle attività che saranno realizzate presso gli esercizi della ristorazione coinvolti, daranno vita ai "laboratori del gusto", che costituiranno uno dei focus di tutta la manifestazione.

«Una iniziativa rivolta alla sostenibilità ed al turismo affinché si impari a coniugare i due termini in un risultato che rilanci il nostro territorio verso uno sviluppo turistico attrattivo ed a misura della nostra città e dei cittadini. Un turismo slow, a basso impatto, che privilegi le eccellenze del nostro territorio a km 0 a partire, ovviamente, dal nostro preziosissimo mare».

Con queste parole il Consigliere comunale Pierpaolo Perretta, delegato al Demanio Marittimo del Comune di Ladispoli, commenta L’iniziativa e così conclude: «L’amministrazione Grando ha da tempo iniziato un percorso votato alla blue economy ed ai suoi principi, con questa iniziativa cerchiamo di coinvolgere impresa e cittadinanza in questo percorso che, responsabilmente, abbiamo il dovere di intraprendere».

