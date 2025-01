LADISPOLI – C’era attesa per la prosecuzione dei lavori utili alla realizzazione della ciclovia che collegherà il centro cittadino a Fiumicino, passando per Marina San Nicola. Un progetto ambizioso e reso possibile grazie ad un finanziamento di Città Metropolitana. Cantieri in realtà già avviati nei mesi scorsi, poi si sono interrotti. A breve però riprenderanno per ultimare ciò che manca del tragitto nella zona sud. Dai giardini di via Ancona la pista ciclopedonale si snoderà verso ponte Navarra ma costeggerà il fosso Sanguinara. «Da quel punto – anticipa Marco Pierini, assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Falcone – ripercorrerà la Passeggiata Natali lungo il torrente, prendendo il ponte pedonale Bikila e tornando in via del Tritone fino a ricongiungersi a via Palo Laziale. Concluso questo anello avverrà il collegamento con Marina San Nicola e Passoscuro». Difficilmente l’opera sarà conclusa prima dell’estate. «Vedremo – prosegue Pierini – non è gestita da noi ma da Città Metropolitana e due Regioni, il Lazio e la Toscana. La ritengo un’ottima iniziativa che migliorerà tantissimo il nostro territorio e allungherà la ciclovia in gran parte realizzata dal nostro comune nel centro urbano». Avanzamento pure sul lungomare nord di via Marco Polo con la passerella sulla sabbia fino a via Sanremo. Durante il periodo festivo residenti e turisti si sono lamentati per la presenza delle transenne che hanno impedito l’accesso sull’arenile. Si spera il cantiere riprenda con velocità. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale di Fiumicino. «Un nuovo percorso – sostiene Stefano Calandra, consigliere comunale – che ci collegherà a Ladispoli, offrendo un’alternativa sostenibile e accessibile per gli spostamenti urbani e il tempo libero. La pista ciclabile attraverserà il bosco di Palo fino a raggiungere Marina di San Nicola, al confine con Passoscuro, nel nostro comune. Un progetto ambizioso, atteso da tempo, che punta a migliorare la mobilità dolce tra due importanti aree del litorale romano». A Ladispoli saranno ultimati i tratti della pista ciclopedonale che da via Ancona porterà alla stazione ferroviaria transitando per via Venezia, via Oneglia e tagliando, per un tratto, via Rapallo e via Spinelli.

