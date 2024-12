MONTALTO DI CASTRO - Accordo tra Regione Lazio ed Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): nascono gli sportelli informativi sul territorio.

Esulta l’ex sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci: «Ottima notizia la firma di questo importante protocollo d'intesa tra i due enti, finalizzato all'istituzione e all'operatività di sportelli informativi sul territorio regionale - afferma Sergio Caci - Penso a tutti i nostri imprenditori agricoli che così potranno avere subito disponibili informazioni generali sulle misure nazionali e comunitarie a loro favore. Un aiuto concreto per gli operatori del settore che potranno richiedere supporto in merito ai propri procedimenti amministrativi. L’accesso ai fondi europei, troppo spesso rimasti inutilizzati per le complessità burocratiche, da oggi sarà più semplice».

©RIPRODUZIONE RISERVATA