LADISPOLI – Tifosi in trasferta pronti a sostenere la squadra che oggi si gioca la salvezza. Ne partirà uno solo dallo stadio Angelo Sale alle 8.45. Una cinquantina infatti saranno i sostenitori rossoblù (forse il doppio considerando quelli che si recheranno a Guidonia Montecelio con le proprie vetture) pronti a fare il tifo per la l’Academy Ladispoli che oggi, alle ore 11, si gioca la stagione in Eccellenza contro il Villalba. Il patron, Sabrina Fioravanti, ha messo a disposizione il pullman. «Sarà vicina ai ragazzi e al mister – commenta – che ha fatto un ottimo lavoro. È già un grande traguardo giocarci i playout, ora serve l’ultimo sforzo». E i ladispolani hanno gradito l’iniziativa. «Ottima idea – sostiene l’ex consigliere comunale e tifosissimo del Ladispoli, Giovanni Ardita - dobbiamo rimanere in Eccellenza. Questo club ha una grande tradizione e storia calcistica con tanti campioni che hanno fatto la storia prima dell'U.S. Ladispoli, da Paolo Baldieri a Giovanni Fasciano, Vento, Valentini, Faedda, Rasseni, Tonino Ferri, Parroncini e Ferrari, ed ora con l'Academy. Il Ladispoli non può andare in Promozione».

Poi l'impegno in prima persona dell’ex consigliere e l'invito a tutti i ladispolani a partecipare alla trasferta contro il Villalba che in virtù di un migliore piazzamento in classifica potrà anche permettersi di pareggiare. «Cercherò per primo di essere presente domenica a Villalba – aggiunge - importante per il Ladispoli che ha un ottimo settore giovanile con molte squadre che giocano nell’Élite, sarebbe un peccato vedere la prima squadra vederla scendere in Promozione. Sarà sicuramente uno spareggio difficile ma dobbiamo crederci con il cuore».

