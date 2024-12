ALLUMIERE - Palio delle Contrade 2024: per la Nuova Pro Loco di Allumiere buona, anzi ottima la prima. La presidente della Pro Loco, Maria Pinardi, il giorno dopo il Palio, smaltita l'adrenalina, la tensione e la stanchezza stende un bilancio molto positivo: "Come prima sfida per la nuova esperienza come Pro loco possiamo dire di essere molto soddisfatte. Grazie alla collaborazione con l'associazione delle Contrade e il Comune di Allumiere. Sono stati giorni frenetici, ma tutto è filato nel migliore dei modi. Abbiamo visto ad Allumiere tante persone di fuori e tanti turisti già dal venerdì sera con le Cene delle Contrade, il sabato alla Provaccia, al Mini Palio e alla Notte delle Contrade e al Palio. Da rilevare che "Notte in Contrada" ha registrato un numero alto di partecipanti fino a tarda notte per poi culminare con la domenica con un numero di presenze superiori agli anni precedenti".

Riguardo alla triplete de La Bianca, la presidente Pinardi sottolinea: "La vittoria della Contrada La Bianca dopo 42 anni su tutte e tre le competizioni è stato un momento emozionante: l'intera piazza si è unita in un forte applauso il pensiero di tutti è andato ai 3 angeli".

Maria Pinardi poi prosegue: "Come neo presidente sono molto soddisfatta del duro lavoro svolto. Ho avuto la fortuna di vivere il nostro amato Palio dal lato dell' organizzazione, mentre fino a ieri l'ho sempre vissuto come contradaiola. È una macchina complessa, ma bellissima: nulla viene lasciato al caso e tutto può essere fatto solo ed esclusivamente se si crea un gruppo di lavoro solido. Per questo ringrazio tutte le persone che hanno preso parte come volontari Pro Loco. Un ringraziamento particolare va al delegato al Palio Augusto Superchi e alla presidente dell'associazione delle Contrade Tiziana Franceschini, con i quali abbiamo lavorato fianco a fianco per mettere in piazza questo meraviglioso spettacolo che è il Palio. Certo si può e si deve sempre migliorare, ma per il momento come presidente mi sento di poter dire: buona la prima.

