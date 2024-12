CIVITAVECCHIA – Il caso del parroco iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di circonvenzione di incapace, è finito alla ribalta nazionale. Della vicenda si è interessata nei giorni scorsi “La Vita in diretta”, il programma Rai condotto da Alberto Matano. La giornalista ha intervistato il cugino della presunta vittima, la parrocchiana deceduta nel maggio scorso alla quale il sacerdote, circa sette anni fa, avrebbe sottratto del denaro per circa 300mila euro, una macchina e una casa. Si è poi recata fuori l’appartamento, oggi sotto sequestro, e in chiesa, intervistando alcuni parrocchiani che si sono schierati al fianco del sacerdote.