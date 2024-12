SANTA MARINELLA - Pino Quartullo sarà a Santa Marinella il 19 dicembre, per mettere in scena “La Storia di San Francesco”, uno spettacolo teatrale che ha già riscosso grande successo di pubblico e che verrà riproposto al teatro Sala Flaminia Odescalchi, giovedì alle 21. “Entra nel vivo il cartellone del Natale di Santa Marinella – dice l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - con questo spettacolo tratto dal romanzo La sapienza di un povero, di Eloi Leclerc, per la regia di Pino Quartullo, che ne ha curato anche la drammaturgia. Ringrazio Pino per la disponibilità mostrata nel voler portare nella nostra città il suo spettacolo, dimostrando oltre alla sincera amicizia che ci lega, una grande sensibilità verso la comunità cittadina”.

Nel suo racconto, il regista, mette in luce la parte più umana del Santo, nell’ultima parte della sua vita e della lotta con sé stesso nel ritrovare il suo rapporto con Dio, supportato dai suoi frati e da Santa Chiara.

“Una storia che ci regalerà emozioni e ci farà riflettere con il suo messaggio universale di amore e fratellanza - spiega Vinaccia - questo progetto è realizzato grazie al contributo del Consiglio Regionale e la partecipazione è gratuita, ma raccomandiamo puntualità perché sarà fino ad esaurimento posti”.

“Sono felice di poter regalare alla nostra città per le festività – spiega il sindaco Tidei - uno spettacolo emozionante, che contribuirà all’atmosfera natalizia, facendoci riflettere sui valori veri della vita e sull’importanza della solidarietà. Sono certo che Quartullo metterà in scena un’opera che rimarrà tra i ricordi indelebili della nostra comunità. Invito tutti a non perdere questo appuntamento”.

Sul palco salirà un cast di giovani attori, tra cui Francesco Tortorella, nei panni di Francesco, Roberto Fazioli, Francesco Trasatti, Massimiliano Viola, Giorgio Melone, Simone Sabia e Rachele Sarti.

