VITERBO - Si solidifica il legame tra la stilista Benedetta Bruzziches e l'India. La viterbese è infatti volata in India per assistere al matrimonio di Anant Ambani, figlio del magnate indiano Mukesh Ambani, che a fine maggio aveva fatto tappa a Civitavecchia nel tour prematrimoniale partito da Palermo a bordo della nave da crociera Celebrity Ascent con a bordo 1200 invitati tra cui Mark Zuckerberg e Bill Gates. Un viaggio di cinque mesi fino al ritorno in India per coronare il sogno d'amore dei due sposi al World Convention Centre di Mumbai, con una cerimonia esclusiva che ha visto tra gli invitati Shakira, Anastacia, Backstreet Boys, Kim e Khloe Kardashian. E tra loro anche la stilista viterbese, Benedetta Bruzziches. I rapporti tra i due sono nati nel 2022 quando Bruzziches ha inaugurato un negozio pop-up all'interno dello store Ajio Luxe, unica piattaforma di lusso in India, di proprietà della multinazionale degli Ambani. Nel 2023 i fratelli Bruzziches avevano presenziato a, Mumbai, a un evento organizzato insieme al noto rivenditore, portando nella metropoli l’estetica e la visione del marchio. «Cartoline dall’India: In molti conoscono il mio amore per l’India», si legge sulla sua pagina Facebook. «È stato il luogo in cui la mia storia come designer di borse ha iniziato a prendere forma. Un luogo che mi attira a sé e mi riporta al mio posto, nella dimensione del meraviglioso. Oggi sono qui, con mio fratello Agostino, per partecipare, insieme ai nomi più importanti del Jet Set internazionale, al matrimonio dell’anno: quello tra l’erede della dinastia Ambani, nostro maggiore player nel mercato indiano, e la bellissima Radhika Merchant. Chi l’avrebbe mai detto quella volta in ascensore a Bologna, quando un uomo mi chiese di seguirlo in questo meraviglioso Paese per creare borse cambiando per sempre la mia rotta! Un grazie speciale a Krésha Bajaj per i meravigliosi abiti che abbiamo sfoggiato durante la prima giornata di celebrazioni».