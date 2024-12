VALLERANO - Grande successo per “La Silva Cimina”, giornata di riscoperta della Faggeta Vetusta dei Cimini organizzata dall’Asdc Aurora e patrocinata dal Consiglio Regionale del Lazio, dal Comune di Soriano nel Cimino e dall’Ente Monti Cimini – Rnr Lago di Vico.

Presente alla partenza il consigliere regionale Giulio Zelli, che ha voluto significare l’importanza di iniziative del genere.

Nella prima parte, svoltasi nella mattina di sabato 21 settembre alla presenza di circa 40 aderenti, è stato possibile ammirare le bellezze naturalistiche di questo sito Unesco della Tuscia, percorrendone diversi sentieri e consentendo così una profonda connessione dei partecipanti con la natura stessa.

Durante una sosta, l’interessante ed esauriente lezione di primo soccorso in ambienti boschivi tenuta da Emanuele Millo: dalla preparazione del kit di emergenza all’utilizzo di strumenti per bloccare un arto in caso di frattura o per fermare il sanguinamento in seguito a traumi, per tutti è stato possibile mettere in pratica quanto appreso attraverso l’uso di presidi resi disponibili dall’istruttore per la circostanza. La seconda parte dell’iniziativa si è svolta presso l’aula consiliare del comune di Soriano nel Cimino. Al saluto del consigliere regionale Daniele Sabatini, che ha ribadito l’impegno al sostegno di questo genere di attività, sono seguiti gli interventi del presidente dell’Asdc Aurora Jacopo Polidori, dello scrittore Alberto Brandi e del ricercatore Alessandro Mannavola, che attraverso vari punti di vista hanno concordato sulla necessità di ridefinire l’errato, parziale e strumentale concetto di ambientalismo – radicatosi recentemente grazie ad utopiche quanto materiali visioni politiche – in favore del ritorno ad una vera simbiosi tra uomo e natura. «È fondamentale parlare di protoambientalismo», ha dichiarato Polidori a margine dell’evento «proprio per creare una connessione con il territorio e rafforzare la propria identità attraverso l’educazione al rispetto della natura».

Il presidente dell’Asdc Aurora ha poi concluso ringraziando l’onorevole Mauro Rotelli (assente per impegni istituzionali) per la bella lettera inviata ai convenuti, l’assessore Francesco Marzoli per la disponibilità garantita dal Comune di Soriano ed il commissario della Riserva del Lago di Vico Alessandro Pontuale per il fondamentale apporto all’iniziativa nel suo complesso.

