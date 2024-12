ALLUMIERE - Ottimo successo per la "Corsa dei Somari in linea" che si è svolta domenica pomeriggio ad Allumiere in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, patrona della diocesi: en plein della Scuderia Uccellatore/Sant'Antonio che ha piazzato i propri somari su tutti e tre i gradini del podio. Per la Proloco è stata ottima anche la seconda!

Il team della Pro Loco, composto da donne eccezionali, è attivo da pochissimo e ha gia' organizzato al meglio il Palio e domenica scorsa è stata perfetta anche l'organizzazione della Corsa dell'8 settembre grazie alla perfetta sinergia e collaborazione con l'amministrazione comunale, con il bravissimo ed esperto delegato al Palio Augusto Superchi e con l'ausilio di Tiziana Franceschini presidente dell'AssoContrade.

A sfidarsi sono stati 22 asini di proprietà delle Contrade, ma anche delle scuderie dei privati: Pelosino (Uccellatore/Sant'Antoni), Il Capitano (Come va va), Bolero (La Bianca), Nereo del Carretto (Burò), Bruno IV (Uccellatore/Sant'Antonio), Balboa (Ghetto), Caronte (Uccellatore/Sant'Antonio), Sentenza (Polveriera), Giggetto (Ghetto), Bibì (Lo Piano), Vejo (La Bianca), Bruno II (Uccellatore/Sant'Antonio), Macchia Nera (Polveriera), Cacao (Nona), Bruno (Uccellatore/Sant'Antonio), Leone (Lo Piano), Patrizio (Montesantangelo), Natalino (A Pelo), Anima Nera (Uccellatore/Sant'Antonio), Rio Negro (Nona), Bubbinovic (Polveriera), Calibro 9 (Nona). I fantini protagonisti di questa corsa sono stati: Paolo Fabbi (Scintilla), Gianmarco Fracassa (Zì Marià), Franco Monaldi (Bastò), Rinaldo Monaldi (Pazzia), Simone Cerrina (Olimpio), Mario Vela (Lupinastro), Alessandro Cimaroli (Saponata), Daniele Ceccarelli (Virgola), Fabrizio Mazzarrani (Forasacco), Matteo Granella, Giordano Mocci, Pierfrancesco Pistola, Davide Gabriele e Raffaele Giuntini.

Nella prima manche si sono svolte 11 batterie eliminatorie: a passare il turno sono stati Il Capitano, Bolero, Bruno IV, Caronte, Giggetto, Bruno II, Macchia Nera, Bruno, Natalino, Rio Negro, Calibro 9; cinque sono stati i ripescaggi: Sentenza, Leone, Pelosino, Patrizio, Bubbonivic. Nella seconda manche Bruno IV si è imposto su Rio Negro; Macchia Nera ha vinto la sfida contro Caronte; Pelosino ha battuto Bubbinovic; Bruno II ha vinto contro Il Capitano; Bolero si è imposto su Natalino; Giggetto ha vinto contro Patrizio; Sentenza ha vinto contro Calibro 9 e Bruno ha battuto Leone. Agli ottavi hanno vinto Bruno IV, Bruno II, Bolero e Bruno. Bruno IV e Bruno sono andati in finale. Nella finale per il terzo e quarto posto vittoria di Bruno II su Bolero.

Nella finalissima a vincere è stato Bruno.

Al terzo classificato sono andati 100 euro e la Coppa, al secondo 200 euro e la Coppa e al primo 400 euro e la Coppa.

Tutti i premi sono stati vinti dalla scuderia Uccellatore/Sant'Antonio: soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Contrada Sant'Antonio Marco Del Frate e dal proprietario della Scuderia Uccellatore Bastianini. Da rilevare la vittoria dell'asino Bruno che domenica ha fatto la sua ultima corsa e ora si godrà la meritata "pensione".

Bravissimi i fantini Paolo Fabbi detto Scintilla (One man show: ha corso tante batterie e ha sempre vinto) e Gianmarco Fracassa detto Zì Marià. A premiare sono stati il sindaco Luigi Landi e la presidente della Pro Loco Maria Pinardi. Mossiere Paolo Stefanini; giudici di linea Aldo Braccini e Tiziana Franceschini; giudici alla metà del percorso: Monica Pinardi e Marianna Feliciani.

I due grandi protagonisti della Corsa dell'8 settembre sono stati, però, due giovanissimi fantini di 14 anni: Fabrizio Mazzarrani e Matteo Granella.

È stato bellissimo vederli correre: sguardo fiero, grintosi, affamati di vincere, spericolati, tignosi e belli come il sole. Per loro tanti applausi da parte di tutti quelli che hanno assistito alla manifestazione.

A proposito di loro il direttivo della Pro Loco ha sottolineato: "Queste sono le cose belle del paese: il portare avanti la tradizione e l’arte di tramandare la passione per gli equidi, per la corsa e per il Palio di padre in figlio. È proprio quest’atmosfera che ci fa ripensare a quando tutto è iniziato. Oggi grazie a voi siamo forti di un’unione che siamo riusciti a creare nel tempo, quella tra mani sapienti, di chi porta con sé esperienza e tradizioni decennali e di giovani sempre più affamati di rivalsa, in grado di portare in alto i valori delle tradizoni. Complimenti ragazzi con la vostra forza e tenacia oggi ci avete dato una speranza".

Ottimo il lavori del team della Pro Loco: quando si è costituito il direttivo composto da donne qualcuno ha storto la bocca, invece queste ragazze ci hanno messo la faccia e stanno facendo un grande e proficuo lavoro e ora, vinti i pregiudizi di qualcuno, lavorano a vele spiegate e messa in archivio anche la corsa dell'8 settembre si stanno buttando anima e corpo per organizzare la Festa d'Autunno. Tutti in paese apprezzano il loro operato. Ancora una volta si è rivelato importante e ben fatto il lavoro del delegato al Palio Augusto Superchi (poche parole e tanti fatti) e di Tiziana Franceschini presidente dell'AssoContrade. Ottimo il lavoro del sindaco Luigi Landi e dell'amministrazione comunale. "Come conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie - spiega il sindaco Luigi Landi - ancora una volta la Corsa degli Asini in linea si rivela come protagonista assicurando una competizione di livello e portando comunque sulla pista, e non solo, tantissime persone riempiendo locali e attività commerciali. Ringrazio la Pro Loco per l'ottimo lavoro svolto". Dalla Pro Loco i ringraziamenti "all'amministrazione comunale, ad Augusto Superchi, a Tiziana Franceschini, agli operai, ai carabinieri, ai volontari della Prociv di Allumiere (cordinati da Alfonso Superchi) e della Croce Rossa di Allumiere (coordinati da Giulia Bonamici) e al dottor Andrea Simili".

©RIPRODUZIONE RISERVATA