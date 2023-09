FIUMICINO - Ci siamo: la sagra del pesce, l’evento che celebra le tradizioni marinare di Fiumicino, è ormai entrata nel vivo.

L’evento dedicato al pescato locale, iniziato venerdì dal 22 settembre , si terrà fino a domenica 24 settembre in piazzale Pozzoli (Molo Sud, inizio del lungomare).

«Preservare e recuperare le tradizioni che caratterizzano il territorio è fondamentale per la crescita culturale di un luogo. Se, come nel caso di Fiumicino, una tradizione culinaria rappresenta una opportunità per far conoscere quanto sia importante la pesca e l’economia del mare, legata anche alla tradizione gastronomica della dieta mediterranea, non possiamo che cogliere l’occasione e sostenere la promozione di un evento e di una ricorrenza annuale tipica come la sagra del pesce». E’ il saluto del sindaco Mario Baccini che dà il via alla festa.

L’Italia è il Paese delle sagre, – prosegue il primo cittadino – della cultura che nasce dal buon cibo, dalle tradizioni che si ripetono nelle piazze e nei borghi, e noi vogliamo sostenere questo aspetto del Made in Italy che caratterizza appieno il nostro territorio. Per questo un plauso particolare va rivolto alla Pro loco che organizza la sagra del pesce a cui il Comune ha concesso volentieri il patrocinio come tradizione importante».

«La Sagra del Pesce è ormai una tradizione consolidata che valorizza la nostra città, le nostre attività produttive la nostra storia è la nostra cultura, la città di Fiumicino di cui orgogliosamente facciamo vanto – aggiunge Raffaello Biselli, assessore alle Attività produttive del Comune di Fiumicino -. Rinnovare questa tradizione in piazza è una opportunità per promuovere al meglio le nostre tipicità e la nostra produttività che si rigenera nelle tecniche, restando fedele alla grande tradizione della pesca e del mondo economico che circonda il mare».

«Sono davvero felice che torni la tradizionale Sagra del Pesce, un appuntamento che da sempre caratterizza questo splendido territorio e valorizza uno dei tesori di Fiumicino: il pescato locale – dichiara Valentina Torresi, assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Fiumicino La Sagra del Pesce in questi 51 anni si è ritagliata un posto d’onore nei cuori dei cittadini laziali, dando anche un’importante spinta al turismo e a quel ‘marchio Fiumicino’ che vogliamo in tutti i modi far crescere ed esportare anche fuori dai confini nazionali.

Questo evento rappresenta i valori della Città, lo spirito comunitario, la volontà di non smarrire una forte e radicata identità. Per questo voglio ringraziare di cuore tutti i volontari che durante i tre giorni indosseranno guanti e grembiuli e lavoreranno sodo per la riuscita della sagra. Desidero anche e soprattutto ringraziare la Pro loco di Fiumicino che porta avanti questa bellissima tradizione». Il programma: Sabato 23 settembre ore 18.00: apertura mercatino di artigianato creativo ed enogastronomico; ore 19.00: apertura area ristoro a cura dei volontari della Pro loco di Fiumicino, fino ad esaurimento dei prodotti ;

ore 21.00: intrattenimento musicale “The Pungitors”.

Domenica 24 settembre

ore 10.00 – 20.00: apertura mercatino di artigianato creativo ed

enogastronomico

dalle ore 12.00 alle ore 16.00: apertura area ristoro a cura dei

volontari della Pro Loco di Fiumicino, fino ad esaurimento dei prodotti