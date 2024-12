Vittoria Tassoni*

Per Pasqua puoi realizzare un semplice antipasto facile e sfizioso e questa ricetta è quella che fa al caso tuo. Il pan di Spagna può essere farcito in diversi modi, proprio come la sua controparte dolce, offrendo un'alternativa originale per preparare un antipasto scenografico personalizzabile secondo i propri gusti.

Ti propongo di servirlo tagliato in gustose fette farcite con ricotta e mascarpone, ma puoi sbizzarrirti e farcirlo con altri ingredienti come ricotta e stracchino. Se non gradisci il prosciutto cotto, puoi optare per la mortadella oppure aggiungere del tonno sgocciolato. Insomma, c'è spazio per la fantasia! Non è complicato da realizzare, ma è importante montare accuratamente il composto di uova iniziale per ottenere un risultato finale soffice e gustoso.

Ricetta:

Per il pan di Spagna salato

Ingredienti

Per una teglia da 24 cm di diametro:

160 g di farina 00

6 uova temperatura ambiente medie

35 g di zucchero semolato

sale fino

pepe

Per farcire

200 g asparagi

150 g di prosciutto Praga

200 g ricotta

100 g di mascarpone

50 g di parmigiano

2 uova sode

sale

pepe

Preparazione

La fase iniziale della preparazione del pan di Spagna salato riveste un ruolo fondamentale per garantire il successo della ricetta.

Per iniziare, nella ciotola della planetaria, unisci le uova insieme allo zucchero e al sale. Monta il composto utilizzando una frusta per circa 15-20 minuti, fino a ottenere un composto dalla consistenza chiara, gonfia e spumosa. Incorpora la farina gradualmente, versandola a pioggia, e aggiungi il pepe. Mescola delicatamente con una spatola, procedendo dal basso verso l'alto, per evitare di smontare il composto. Versa il tutto all'interno di uno stampo da 24 cm di diametro, precedentemente imburrato e infarinato, e livella delicatamente la superficie con una spatola, evitando di sbattere o esercitare pressione eccessiva. Cuoci in forno preriscaldato, in modalità ventilata, a 165°-170°C per circa 30-35 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. Una volta cotto, spegni il forno e lascia il pan di Spagna all'interno per altri 5 minuti, quindi sfornalo e capovolgilo su un tagliere. Lascialo raffreddare completamente prima di tagliarlo a metà e procedere con la farcitura. Pulisci e cuoci gli asparagi in una vaporiera per 25 minuti, asciugali tra due fogli di carta da cucina e tienili da parte. Prepara la farcia lavorando ricotta, parmigiano e mascarpone in una ciotola con una forchetta.

Montaggio

Rivesti con la pellicola uno stampo da zuccotto. Taglia a fette il pan di Spagna e due uova sode preparate precedentemente.

Sistema nello stampo le fette di pan di Spagna fino a ricoprire tutta la superficie; aggiungi uno strato di crema alla ricotta, gli asparagi, le fettine di prosciutto e le uova.

Copri questo primo strato con altre fette di pan di Spagna, altro strato di crema, asparagi, prosciutto e uova. Termina con le ultime fette avendo cura di far avanzare un po’ di crema e un po’ di pan di Spagna per la decorazione finale.

Chiudi con la pellicola e metti in frigo.

Prima di servire la Mimosa, toglila dallo stampo e spalma sulla superficie la crema messa da parte. Concludi la decorazione ricoprendo lo zuccotto con il pan di Spagna rimasto tagliato a cubetti.

Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e chef dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA