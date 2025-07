Vittoria Tassoni*

Da quando ho scoperto quanto sono versatili le melanzane, ho iniziato a preparare queste polpettine e, nella mia cucina, sono diventate uno dei miei cavalli di battaglia.

Le cucino soprattutto quando ho voglia di un piatto vegetariano semplice ma saporito e che ho scoperto piacere anche a tutto il resto della mia famiglia.

E’ un piatto molto versatile che si prepara con pochi ingredienti e che può essere mangiato sia caldo che a temperatura ambiente; inoltre lo puoi inserire insieme ad altre portate quando realizzi un buffet, può far parte di un antipasto rustico in una cena informale oppure le puoi servire come un secondo piatto leggero alla tua famiglia.

Prep. 10min Totale 45 min

Porzioni 20 pezzi

Ricetta:

Ingredienti:

200 g melanzane medie

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio, tritato finemente

Sale q.b.

150 g di pangrattato (+ altro per la panatura)

50 g di pecorino grattugiato

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

prezzemolo q.b.

3 uova

Procedimento:

1.Sbuccia le melanzane e tagliale a cubetti piccoli.

2.In una padella capiente, scalda l’olio con l’aglio tritato. Quando inizia a dorare, aggiungi le melanzane tagliate ed un pizzico di sale. Falle cuocere a fuoco medio per circa 10–12 minuti, mescolando spesso, finché non diventeranno morbide e ben asciutte.

3.Una volta cotte, schiaccia le melanzane con una forchetta o frullale grossolanamente con un mixer a immersione. Poi lasciale intiepidire.

4.In una ciotola capiente unisci le melanzane schiacciate, il pangrattato, il pecorino, il parmigiano, il prezzemolo e le uova. Mescola il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e modellabile. Se dovesse risultare ancora troppo morbido, unisci dell’altro pangrattato. Se invece è troppo compatto, aggiungi un goccio di latte.

5.Preriscalda il forno a 170°C e rivesti una placca con della carta forno

6.Preleva, aiutandoti con un cucchiaio, delle piccole porzioni d’impasto e forma con le mani delle palline. Passale ad una ad una nel pangrattato.

7.Disponile sulla teglia e cuoci in forno a 170°C per circa 20 minuti, finché non saranno diventate dorate e leggermente croccanti.

8.Servile ancora calde o tiepide a seconda dei tuoi gusti.

* Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca

dell’Alleanza Slow food

