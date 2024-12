VITTORIA TASSONI*

Plumcake alle fragole: un'esplosione di sapore!

Voglia di un dolce fresco e genuino? Prepara il nostro plumcake alle fragole! Un morbido impasto arricchito da succose fragole fresche, per un gusto irresistibile che conquista tutti.

Perfetto per la colazione, la merenda o come dessert, questo dolce è facile da preparare e richiede pochi ingredienti semplici.

Che aspetti? Accendi il forno e preparalo subito!

Ricetta:

Esecuzione: facile

Tempo preparazione: 20 min

Tempo cottura: 45 min - 50 min

Porzioni: 8

Ingredienti

per uno stampo da 25x11 cm:

3 uova a temperatura ambiente

250 g di zucchero semolato

90 ml di yogurt alla vaniglia o panna

70 ml di olio di semi

la scorza grattugiata di 1/2 limone

100 g di farina 00

50 g di fecola di patate

150 g di fragole

1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

zucchero a velo qb

Preparazione:

Monta le uova con lo zucchero e la scorza grattugiata di limone fino ad ottenere un composto bianco e spumoso.

Aggiungi lo yogurt alla vaniglia e poi versa a filo l'olio di semi, continuando a lavorare con le fruste elettriche.

Unisci poi le polveri setacciate: la farina, la fecola di patate e il lievito.

Amalgama e trasferisci in uno stampo da plumcake da 25 x 11 cm, precedentemente imburrato e foderato con carta forno. Livella e distribuisci in superficie le fragole tagliate a pezzetti (che affonderanno leggermente in cottura).

Cuoci in un forno già caldo a 175° per circa 45-50 minuti o comunque fino a quando uno stecchino infilato nel dolce ne uscirà asciutto. Sforna e fai raffreddare prima di toglierlo dallo stampo. Al momento di servire, spolverizza il plumcake con zucchero a velo e decoralo con le altre fragole.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnante e cuoca

dell’Alleanza Slow food

