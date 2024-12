Vittoria Tassoni*

Il pesto di pomodori secchi è una deliziosa variante del tradizionale pesto al basilico.

Viene preparato con i pomodori secchi o con quelli secchi sott’olio e aggiunge una nota dolce ai piatti.

Si conserva in frigorifero per diversi giorni, in modo da essere pronto ad essere utilizzato anche nelle occasioni di emergenza, quando magari ti arrivano degli ospiti inaspettati e devi preparare qualcosa al volo.

Per poter realizzare questa mia ricetta, è indispensabile, però, che tu sia in possesso di un frullatore o di un minipimer ad immersione.

Ricetta:

Tempo di preparazione: 5 min.

Tempo totale: 10 min.

Ingredienti:

50 g di Parmigiano reggiano tagliato a pezzettini di 2-3 cm

30 g di mandorle

150 g di pomodori secchi sott'olio sgocciolati (peso netto)

20 g di basilico fresco lavato, compresi i gambi e le foglie

10 g di capperi sott'aceto

100 g di olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio senz'anima

Preparazione:

Metti nel boccale il Parmigiano reggiano e le mandorle e trita.

Quando saranno diventati polvere, aggiungi e frulla tutti gli altri ingredienti, i pomodori secchi, il basilico, i capperi, l'olio extravergine di oliva e l'aglio.

Il pesto è pronto, puoi utilizzarlo subito come condimento per una pasta, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura se è troppo denso oppure conservarlo in frigorifero.

*Vittoria Tassoni

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

