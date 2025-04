Vittoria Tassoni*

Da questi giorni di Pasqua ti sono rimasti degli avanzi di colomba o dei biscotti secchi e non sai come utilizzarli? Questa ricetta è il modo perfetto per trasformarli in dolcetti golosi e originali. Ed è anche una ricetta facile da realizzare, per cui bastano pochi ingredienti e facili da reperire: un po’ di latte, un tocco di marsala per renderli profumati, burro di arachidi crunchy per dare cremosità e croccantezza e cacao amaro per ricoprirli tutti con uno strato di cioccolato intenso.

Il risultato dell’unione di tutti questi ingredienti è la realizzazione di queste irresistibili palline che si preparano senza cottura, per poi essere rassodate in frigo.

E se vuoi renderle ancora più sfiziose, puoi infilzarle con degli stecchi e trasformarle in lollipops: in questo modo potrai utilizzarle per una merenda divertente, una festa o come pensierino fatto in casa da regalare agli amichetti dei tuoi figli. Infine, volendo, prima di farle solidificare in frigorifero, puoi anche tuffarle nel cioccolato fuso e decorarle con della granella di frutta secca, codette o degli zuccherini colorati. Una ricetta semplice, veloce e creativa, perfetta per grandi e piccini!

Ricetta:

Tempo Preparazione: 30 min

Tempo di riposo: 3h

Palline: 40

Ingredienti:

450 g colomba o biscotti

50 g di burro di arachidi crunch

50 ml latte

25 ml marsala

30 g zucchero a velo

60 g di cacao amaro in polvere

Preparazione:

Taglia a pezzetti i biscotti o la colomba e mettili in una ciotola. Aggiungi il latte e il marsala e mescola con le mani per ottenere un composto umido. Unisci anche il burro di arachidi e lo zucchero a velo ed impasta fino ad avere un composto lavorabile. Forma delle palline e falle rassodare in frigorifero per almeno un’ora. Metti il cacao amaro in una ciotola e fai rotolare dentro le palline ad una ad una. Quando le avrai foderate tutte, adagiale su un tagliere coperto di carta forno. Se vuoi, puoi anche immergerle in del cioccolato fuso e poi decorarle a piacere mentre il cioccolato non si è ancora rassodato. Infine fai solidificare in frigorifero per almeno 2 ore.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

